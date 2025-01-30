Даванков призвал обеспечить детям право менять имя в случае травли

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Дети должны иметь право на смену имени до достижения совершеннолетия из-за травли, даже если их родители выступают против. Соответствующее предложение вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") направил министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову, сообщает ТАСС.

"Считаю необходимым изучить возможность законодательно закрепить право ребенка на смену имени до достижения совершеннолетия в связи с травлей, даже если родители не поддерживают такое решение. В 2023 году только в Москве новорожденным дали более 7 тыс. различных имен. Например, детей называли Люцифер, Донателла, Европа, Сахар, Кит. Детям также дают имена из популярной компьютерной игры Dota 2: Инвокер, Мирана, Лунара", - следует из обращения.

Парламентарий считает, что в подобных случаях стоит предоставить право органам записи актов гражданского состояния изменять имя ребенка по его заявлению и представителя образовательной организации, который может подтвердить, что необычное имя послужило причиной травли.

Даванков призвал Котякова рассмотреть целесообразность реализации данной инициативы и в случае поддержки поручить подготовить соответствующие изменения в законодательство.