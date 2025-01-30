Минздрав сектора Газа заявил об обнаружении тел 42 погибших

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Палестинские медработники за прошедшие сутки обнаружили в секторе Газа тела 42 человек, погибших ранее. Соответствующие данные приводит Минздрав палестинского анклава в своем Telegram-канале.

"За минувшие 24 часа были найдены тела 42 палестинцев, еще один человек скончался от полученных ран, а 9 пострадали", - указали в министерстве. Уточняется, что с октября 2023 года число погибших в Газе возросло до 47 460, еще 111 580 человек оказались травмированы.

Вечером 15 января премьер Катара объявил, что в результате посредничества Дохи, Каира и Вашингтона Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли соглашения об освобождении удерживаемых в Газе заложников и введении режима прекращения огня в секторе.