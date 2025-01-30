Войдут ли правопопулисты в новое правительство ФРГ: мнение политолога Гришанова

В среду Бундестаг принял одну из резолюций фракции ХДС/ ХСС по ужесточению миграционной политики, причем поддержку ей выразили депутаты "Альтернативы для Германии". В ФРГ это рассматривают как снижение порога "отмежевания" консерваторов от правых популистов. АдГ называют правопопулистской партией. Другие политические силы считают невозможной совместную работу с ней в рамках какой бы то ни было коалиции - ни на федеральном, ни на региональном уровнях.

ХДС/ХСС внес на голосование две резолюции. Одна из них предусматривает состоящий из пяти пунктов план по обеспечению долгосрочного контроля на германских границах и "последовательной депортации лиц, которые должны покинуть страну". Ее одобрили 348 депутатов, 345 проголосовали против, 10 воздержались. В то же время резолюция не обязывает правительство предпринять определенные действия, она лишь призывает к ним. Принятие резолюции может повлиять на голосование 31 января, когда Бундестаг будет обсуждать уже юридически обязывающий законопроект.

Главный научный сотрудник Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ Антон Гришанов поясняет, что «пока в Германии идут политические маневры, и о снятии статуса неприкасаемой с АдГ на основании одного голосования пока говорить рано. Хотя, безусловно, их движение в сторону политического мейнстрима продолжается, но это не быстрый процесс, и на это уйдет какое-то время».

По словам эксперта, «перспективы участия в правительстве членов АдГ в случае победы Мерца так же пока не просматриваются. Как показывают опросы у Мерца достаточно ресурсов, чтобы без АдГ сформировать коалицию. Это принципиальный момент для большинства немецких политиков, и скорее в этом политическом цикле чего подобного мы не увидим. Может это будет в среднесрочной перспективе или долгосрочной, когда АДГ будет восприниматься по-другому ключевыми игроками консервативного фланга».