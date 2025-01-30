В Крыму температура воздуха установила исторический максимум для 29 января

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Температура воздуха в столице Крыма городе Симферополе 29 января поднялась до плюс 15,6 градуса, что является максимальным значением за всю историю наблюдений, ведущихся с 1916 года. Об этом заявила начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая в беседе с ТАСС.

"Вчера температура воздуха в Симферополе составила 15,6 градуса тепла, это на 0,2 градуса больше, чем в 1936 году", - указала она.

Согласно данным гидрометцентра республики, в последние дни января в Крыму сохранится сухая теплая погода. Ночью и утром в некоторых районах прогнозируется туман.