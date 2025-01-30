Цена золота на Comex обновила исторический максимум

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Цена фьючерса на золото с поставкой в апреле 2024 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум и превысила $2 850 за тройскую унцию.

По состоянию на 18:51 мск, стоимость золота торговалась на уровне $2 850,9 за тройскую унцию (+2,05%).

К 19:06 мск цена драгметалла замедлила рост и находилась на отметке в $2 849,7 за унцию (+2,01%), свидетельствуют данные площадки.