Трамп сообщил, что выживших в авиакатастрофе в Вашингтоне нет

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Президент США Дональд Трамп сообщил, что в результате столкновения вертолета Black Hawk и пассажирского самолета над рекой Потомак в Вашингтоне выживших нет.

"Работа на месте крушения сейчас направлена на проведение поисков. К сожалению, выживших нет", - сказал американский лидер, начав свое выступление в Белом доме с минуты молчания.