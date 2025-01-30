Из тюрем в Израиле освободили 110 палестинских заключенных

Из израильских тюрем в рамках соглашения о прекращении огня в секторе Газа освобождены 110 палестинских заключенных, 32 из них отбывали пожизненный срок. Соответствующее сообщение разместил информационный офис по делам палестинских заключенных в своем Telegram-канале.

"Рады сообщить, что третья группа заключенных из 110 палестинцев вышла на свободу. В нее вошли 32 человека, приговоренные к пожизненному заключению, 48 отбывавших длительные сроки и 30 несовершеннолетних", - сказано заявлении.

По информации египетского телеканала "Аль-Кахира аль-Ихбария", не менее 9 освобожденных заключенных уже вернулись в сектор Газа.

Ранее 30 января действующие в секторе Газа палестинские группировки освободили восемь заложников: трех израильтян и пятерых граждан Таиланда.

Режим прекращения огня в секторе Газа вступил в силу 19 января. В тот же день палестинские группировки отпустили первую группу заложников, в нее вошли три израильские женщины. Израиль, со своей стороны, освободил из тюрем 90 палестинских заключенных. 25 января из сектора Газа были освобождены четыре заложницы, которые проходили срочную службу в израильской армии. Израиль в ответ выпустил из тюрем 200 палестинцев.