В Гонконге по случаю лунного Нового года запустили около 24 тыс. фейерверков

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Порядка 24 тыс. пиротехнических зарядов были запущены в Гонконге в рамках масштабного фейерверк-шоу в честь Нового года по лунному календарю, который отмечается в Гонконге в 2025 году с 29 января по 4 февраля, сообщает ТАСС.

Как отмечается, салюты над гаванью Виктория не прекращались около получаса. С трех размещенных в гавани барж были выпущены 23 888 огненных разноцветных "шутих", в соответствии с традиционной символикой и нумерологией.

На одном из самых высоких небоскребов города у входа в гавань параллельно с фейерверками высвечивались пожелания к Новому году: "Крепкого здоровья", "Счастья", "Яркого будущего". Завершила салют огненная композиция "танец змеи".