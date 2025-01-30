Трамп заявил, что авиакатастрофу в Вашингтоне спровоцировал вертолет

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Экипаж пассажирского самолета действовал верно, авиакатастрофу над рекой Потомак в Вашингтоне спровоцировал вертолет. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе выступления в Белом доме.

"Самолет авиакомпании American Airlines заходил на посадку. Он все делал правильно. Он следовал тому же курсу, которого придерживаются все заходящие на посадку самолеты", - указал он. "По какой-то причине на той же высоте оказался вертолет. Он двигался под углом. Это было ужасно", - добавил Трамп.

Он также отметил, что "слышал записи", относящиеся к авиакатастрофе, не уточнив при этом, о каких именно пленках идет речь. "Это очень страшные записи", - заключил американский лидер.