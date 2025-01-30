Стоимость газа в Европе поднималась выше $560 за 1 тыс. куб. м

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Стоимость природного газа в Европе в ходе биржевых торгов в четверг поднималась выше $560 за 1 тыс. куб. м впервые с 30 октября 2023 года. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE в Лондоне. Рост цены голубого топлива с начала дня составляет более 1%.

Цена февральского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах демонстрировала рост до $568 за 1 тыс. куб. м, или 52,65 евро за МВт-ч.

Ранее сообщалось, что запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы сократились до 55% и оказались ниже показателя не только на конец прошлого осенне-зимнего периода, но и на конец отопительного сезона 2022-2023 гг.

Нынешняя неделя в Европе оказывается немного прохладнее предыдущего семидневного периода, а следующая неделя ожидается еще более прохладной. Рост цен также повлекли перебои с поставками газа из Норвегии с месторождений Troll, Gullfaks и Asgard.