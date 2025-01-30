Гросси на следующей неделе планирует посетить Украину

© Алексей Коновалов/ТАСС

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на следующей неделе посетит Киев для переговоров на высоком уровне по вопросу ядерной безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

"Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на следующей неделе отправится на Украину для проведения встреч на высоком уровне, в ходе которых будут обсуждаться текущие усилия агентства по содействию предотвращению ядерной аварии во время военного конфликта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что предстоящий визит Гросси станет его 11-й по счету поездкой на Украину с момента начала конфликта.

22 января агентство Reuters информировало о том, что Гросси планирует "в ближайшие несколько недель" посетить Россию и Украину.