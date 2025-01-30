Фицо заявил, что Зеленский начинает допускать транзит газа из Азербайджана

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Владимир Зеленский в условиях оказываемого давления начинает допускать возможность транзита через Украину природного газа из Азербайджана. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, передает телеканал TA3.

"Под колоссальным давлением, которое мы оказываем на Зеленского, Украина начинает говорить о готовности рассмотреть возможность транзита азербайджанского газа через свою территорию в сторону Европы", - указал он. "Наиболее разумным решением для Европы было бы продолжение транзита российского газа через территорию Украины", - отметил Фицо.

Он также обратил внимание, что решение Зеленского о прекращении транспортировки из России "имеет катастрофические последствия, которые сказываются на ценах на газ в Европе". По словам премьера, у Братиславы "пока нет проблем" с внутренним потреблением, но могут возникнуть сложности с заполнением резервуаров для хранения газа в 2026 году, кроме того, страна теряет значительные доходы от транзитных сборов.

Вместе с тем он предположил, что возобновление транзита газа может стать частью будущего соглашения между Россией и Украиной о возможном прекращении огня.

С начала текущего года транзит российского газа в Европу через украинскую территорию был полностью остановлен из-за отказа Киева продлевать соглашение. Это голубое топливо получала и Словакия.