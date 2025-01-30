Трамп заявил о готовности помочь с передачей тел погибших в авиакатастрофе россиян

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Президент США Дональд Трамп сообщил, что американская сторона уже контактировала с Россией по поводу передачи останков погибших в результате авиакатастрофы в Вашингтоне россиян и будет готова оказать содействие.

Он ответил утвердительно на вопрос, будут ли готовы США сделать это при отсутствии прямого авиасообщения между двумя странами. "Мы уже связались по этому вопросу с Россией", - отметил Трамп. "И ответ "да". Мы окажем содействие", - указал он.

Во время выступления в Белом доме американский лидер также подтвердил гибель граждан РФ в авиакатастрофе.