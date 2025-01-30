Шейнбаум объяснила Google, почему Мексиканский залив не должен менять название

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Президент Мексики Клаудия Шейнбаум представила выдержки из направленного в адрес корпорации Google послания, в котором разъясняется несостоятельность решения компании о переименовании Мексиканского залива в Американский.

"Название "Мексиканский залив" связано не с решением какого-либо одного правительства, как неверно считает Google, а является исторически принятым и зарегистрированным названием, которое юридически включено в реестр Международной гидрографической организации, в которую входят Мексика и США", - указала она в ходе ежедневной пресс-конференции. Президент также обратила внимание, что название залива закреплено в 12 международных договорах.

Она отметила, что Мексиканский залив охватывает морские районы трех стран: Мексики, Кубы и США. В этой связи, по ее словам, указ американского президента Дональда Трампа о переименовании залива может распространяться лишь на 12-мильную зону от береговых линий Соединенных Штатов.

Ранее американская корпорация Google информировала о намерении переименовать в своем сервисе Google Maps Мексиканский залив в Американский сразу после того, как соответствующие изменения появятся в Информационной системе географических названий (GNIS).

Указ Трампа о переименовании Мексиканского залива в Американский залив был опубликован на сайте Белого дома на прошлой неделе. В ООН в этой связи заявили, что переименование географических объектов не является прерогативой какого-либо отдельного государства.