Сирия: готовиться к худшему

Юрий Веселов, военный обозреватель

Между новыми сирийскими властями и российскими официальными лицами состоялись первые контакты. В переговорах 28 января 2025 года с новым сирийским лидером Ахмедом аш-Шараа, ранее известным под кличкой Абу Мохаммад ад-Джулани (лидер запрещенной в России мусульманской террористической группировки «Гайат Тахрир аш-Шам») с российской стороны участвовали заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов и специальный представитель Президента России на Ближнем Востоке и в Африке Александр Лаврентьев. В ходе почти трехчасовой встречи стороны обсуждали вопросы восстановления доверия между народами и торгово-экономического сотрудничества, сохранения политических, общественных и других связей между государствами.

Но, конечно же, основной темой обсуждения была судьба дальнейшего военного присутствия России в пункте материально-технического обслуживания ВМС РФ в Тартусе и на авиационной базе Хмеймим в провинции Латакия.

По итогам переговоров по этим вопросам Михаил Богданов заявил, что «необходимо провести дополнительные консультации» и выразили надежду на то, что «наши интересы в Сирии не пострадают». При этом российская сторона выступала первой перед журналистами, после чего хозяева сказали свое последнее слово. Они выразили надежду на сохранение двусторонних отношений, которые принесут пользу сирийскому государству и ее народу на основе «компенсации нанесенного гражданской войной ущерба, реконструкции и восстановления».

Из сирийских источников, близких к новым властям страны, стало известно, что Аш-Шараа выдвинул России два условия для сохранения ее военных объектов: выдачу свергнутого президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада и выплату финансовых средств за предыдущие годы деятельности российских военных баз, а также нанесенный материальный ущерб за участие в вооруженной борьбе против оппозиции.

Вполне естественно, предъявляемые пришедшими к власти в Сирии мусульманскими радикалами и террористами, полностью неприемлемы. И Аш-Шараа прекрасно понимает, что российское руководство не пойдет на выполнение его условий, а, значит, будет вынуждено свернуть военное присутствие РФ в этой стране.

С большой долей уверенности можно утверждать, что для Москвы позиция террористов не стала новостью. Командование российской группой войск в Сирии еще накануне свержения режима Башара Асада приступило к мероприятиям по демонтажу дислоцированных по стране многочисленных воинских гарнизонов и сбору их вместе с вооружением, техникой и имуществом на базах в Тартусе и Хмеймиме.

Уже 5 декабря из Тартуса были выведены за пределы 16-мильной зоны Средиземного моря все боевые корабли и вспомогательные суда, а на берегу персонал приступил к интенсивным работам по демонтажу огневых и технических позиций береговой обороны, оборудования и подготовке имущества к эвакуации. Через несколько суток из Дамаска последовал запрет на заход в военную базу Тартус всех кораблей и судов под флагом РФ, а затем уведомление об аннулировании соглашения об инвестиционной деятельности россиян в торговом порту.

Вместе с тем командование РФ в одностороннем порядке приняло решение на начало эвакуации военного имущества: под прикрытием боевых кораблей российское грузовое судно «Sparta II» 18 января завершило погрузку и убыло в Восточное Средиземноморье. Другое судно «Sparta» по состоянию на утро 27 января стояло под погрузкой у одного из причалов.

Что касается авиабазы Хмеймим, то здесь не отмечается интенсивной деятельности. По информации американского агентства «Reuters», после переворота с аэродрома совершил полет самолет Ан-124 и зафиксировано более десяти рейсов Ил-76 ВТА России в направлении севера Африки.

Как говорят, шила в мешке не утаишь. Военное присутствие России, а особенно ее военная деятельность в Сирии, не только раздражала Турцию, но и была самым большим препятствием в реализации ее замыслов. Именно османы при поддержке англосаксов создавали, организовывали и вооружали мусульманских террористов и радикалов в анклаве Идлиб и на севере Сирии. Турки стояли за спиной наступающих отрядов Аш-Шараа. Они же вели подкуп сирийских генералов и политиков.

Сразу после государственного переворота руководитель военной разведки Ибрагим Калын, а следом за ним глава МИД Турции Хакан Фидан провели в Дамаске переговоры с Аш-Шараа. Можно не сомневаться в том, что главной темой обсуждения были российские военные объекты, так как после этой встречи лидер террористов ужесточил антироссийскую риторику. Хакан Фидан двусмысленно высказался: «Решение принимают сирийское правительство и сирийский народ. Думаю, понятно, чего ждет Россия от Сирии. Все это знают, как и ситуацию с базами там. Думаю, что со временем эта ситуация будет урегулирована должным образом».

Можно не сомневаться, что турки и их сирийские наймиты уже все решили. Им осталось лишь оговорить все детали, согласовать их с Европой и выдвинуть условия России. В этом случае дальнейшие переговоры с сирийскими террористами не будут иметь смысла.