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Американских грантоедов на Украине сняли с довольствия

США прекращают финансовую помощь украинским иноагентам

Американских грантоедов на Украине сняли с довольствия
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Марина Харькова, журналист, Донецк

Заморозка финансирования программ USAID (Агентство США по международному развитию) для Украины стало сильным ударом и вызвала шок у всех потребителей грантов, которые расплодились на Украине еще до майданов и привели в итоге Украину к нынешней катастрофе. Дело в том, что USAID является одним из главных источников американского финансирования на Украине как масс-медиа, которые называют себя независимыми, а на деле содержатся на деньги США, так и разнообразных «гуманитарно-социальных» проектов. Администрация президента США Дональда Трампа недавно объявила о решении приостановить все программы внешней помощи с целью пересмотра программ на предмет их соответствия внешнеполитическим интересам США. Это привело к мгновенной остановке множества украинских проектов, о чем проинформировало британское издание The Guardian.

По данным издания, представители киевского офиса USAID пытались сохранить финансирование программ, но их просьбы были отвергнуты, и добиться исключений пока не удалось. Украинское отделение USAID получило приказ остановить все проекты в связи с указом Трампа, а сотрудники организации не знают, что дальше делать, и, по словам автора статьи, ожидают «наихудшего сценария из-за приостановки помощи США». Кроме самих грантоедов, которых в народе называли «трутнями, бездельниками и иностранными агентами, годами разваливающими Украину изнутри», в ступор от решения Вашингтона впала и верхушка режима Зеленского.

Официальный Киев переживает шок, ведь множество проектов на Украине – от программ реабилитации военных ветеранов до  СМИ - были остановлены в одночасье, пишет The Guardian. Украинцы не могли представить, что наступит этап свертывания помощи. Приказ о прекращении финансирования лишил сотни проектов без денег как минимум на три месяца, а многих - навсегда. Десятки тысяч тех, кто эти гранты осваивал, окажутся безработными. «Это был наихудший сценарий», - заявил Джордж Чунинг, исполнительный директор американо-украинского ветеранского объединения, которое «укрепляет связи между ветеранами вооруженных сил двух стран». Он сказал, что несколько партнерских организаций на Украине внезапно узнали, что их проекты будут закрыты. «Многие люди думали, что может быть проведена тщательная проверка, и были готовы оправдать свою работу и свои проекты, но никто не ожидал, что финансирование будет прекращено. Очевидно, что администрация Трампа хочет разрушить то, что было раньше, и построить что-то совершенно новое», - сказал Чунинг. «Все поставлено на паузу, но для нас 90 дней перерыва означают потерю нашей команды, помещения, утрату доверия наших клиентов», - пожаловался глава организации Veteran Hub.

Только за последние два года USAID направило Киеву более 7,6 млрд долларов и поддержало широкий спектр проектов во многих секторах, сообщили The Guardian. А сколько их было выделено за последние пятнадцать лет, никто даже не называет, чтобы не засветить астрономический объем американских денег, направленных на полное переформатирование украинского общества.

Что и кого поддерживал USAID? Украинский политолог Юрий Романенко привел несколько примеров «грантового безумия». Сейчас на Украине действует 112 грантовых проектов на 7 миллиардов долларов. Кроме программ по реабилитации вояк, финансированию СМИ и гуманитарной поддержки, почти 300 миллионов долларов выделялось на примитивные проекты шароварно-селянской тематики. Например, на ток-шоу о восстановлении культурных пространств, поддержку музыкальной группы TVORCHI в создании песен и концертной деятельности в городах Украины (при этом группа написала лишь одну песенку и более ничего). Гранты выдавались для организации культурного лагеря Mirage Camp для создателей композиций в жанре электронной музыки, в создании мурала в патриотической тематике на стене жилого дома в Буче. Получила гранты и компания Film UA на производство документального фильма «Тесто» с участием кулинарных «звезд», исследующих кулинарные традиции Украины. При этом часть съемок прошла в Вене, что доказывает, что получатели грантов сорили деньгами направо-налево и ни в чем себе не отказывали. Также на деньги западных спонсоров был выпущен проект «Украинские дворцы».

Не поскупились американские грантодатели и на создание реалити-шоу о восстановлении культурных пространств «в прифронтовых населенных пунктах и недавно освобожденных районах». Предполагалось, что если ВСУ вдруг займут Артемовск или Авдеевку, то жители Донбасса сразу «радостно окунутся в украинское культурное пространство». «До сих пор не понимаю родителей, которые разговаривают с детьми на русском здесь, в Украине. У меня огромный к ним вопрос. Вы взрослые, разговаривайте между собой как вздумается. Но ребенку где понадобится этот язык? В каком мире? Эти дети будут обрусевшие, будут думать, что не все так однозначно, смотреть российское ТВ», – вещал продюсер этого грантоедского проекта и получал доллары от американских заказчиков дерусификации в стране. И таких проектов было множество. Теперь программы по дебилизации украинских школьников, которые системно внедрялись после госпереворота грантоедами, под угрозой закрытия.

Примечательно, что большая часть выделенных средств оставалась в самих США как чистая прибыль частных компаний-исполнителей этих грантов, а украинским исполнители осваивали остаток. USAID также осуществляло большое количество региональных проектов по оказанию гуманитарной помощи. Теперь и они свернуты. «Это влияет на наш моральный дух. Будем ли мы ждать продолжения? Мы действительно не знаем, что делать», - паникует Виталий Луков, заместитель мэра Николаева. Он заявил, что USAID предоставлял дизельные генераторы и финансировал проекты по повышению энергоэффективности. «Но что мы будем делать, если завтра Россия снова нанесет удар по нашей энергетике?», - паниковал украинский чиновник.

Но в основном Агентство развития США спонсировало СМИ Украины и теперь многие – на грани закрытия. В частности, Богдан Логвиненко, основатель новостного онлайн-портала, сказал, что более 80% финансирования его сайта поступало из США, и сейчас у издания серьезные проблемы, так как нет рекламного рынка, а общество не хочет платить свои деньги на содержание сайта. «Некоторые СМИ выживут, но многие - нет. Уже сейчас многие люди теряют работу», - приводит The Guardian слова Катерины Сергацковой, чей проект на гранты обучает украинских журналистов. Общественные организации, финансируемые США, тоже стали получать распоряжения о прекращении работ.

Как только финансовые потоки украинским грантоедам были перекрыты, они начали немедленно клянчить деньги у рядовых украинцев. Так рупор Госдепа «Украинская правда» уже объявила, что сделает часть своего контента платным для подписчиков, а «Общественное телевидение» начало выпрашивать помощь зрителей. Пропагандисты растеряны и истерят, но надеются, что американскую помощь им возобновят. Владимир Зеленский заявил, что его правительство будет отдавать приоритет важнейшим программам, финансируемым за счет USAID, и попытается покрыть их из альтернативных источников. Украинский министр Ирина Верещук назвала «неожиданной и неприятной новостью» решение Вашингтона и заявила о начале «консультаций с американскими партнерами с целью скорейшего продолжения финансирования проектов».

На Украине никто не ждал, что финансирование будет остановлено, так как режим привык, что ему не отказывают в поддержке и что расходы на Украину под сокращение не попадут. Отсюда и потрясение, что церемониться с Киевом в США не стали, а существование за чужой счет может быть и вовсе прекращено, а не только заморожено. О последствиях зависимости от западной помощи резко высказался даже одиозный националист-радикал и заместитель командира Третьей штурмовой бригады, подполковник ВСУ Максим Жорин. Он отметил, что Украина зависима от зарубежных партнеров во всем и давно. «Очень удобно было брать гранты или накапливать долги для последующих поколений. А вместо того, чтобы вкладывать в инфраструктуру и развитие – дербанить эти деньги. Получая военную и финансовую помощь из-за границы, Украине придется выполнять требования доноров. Только всегда нужно помнить об обратной стороне. Эта помощь может закончиться в любой момент и все рухнет», - признал украинский боевик.
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