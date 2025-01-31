Рябков оценил ситуацию с агреманом новому послу РФ в США

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Подвижек с агреманом новому послу РФ в США нет, пауза Вашингтона постепенно становится тревожной. На это обратил внимание заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в беседе с ТАСС.

"С агреманом сдвигов нет. Мы находимся в режиме ожидания. И, безусловно, мы еще не в тревожной зоне с точки зрения продолжительности этого периода ожидания, но постепенно приближаемся к ней. Поэтому хотелось бы услышать из Вашингтона сигнал о положительном решении", - указал он.

По словам высокопоставленного дипломата, без посла любая дипмиссия функционирует не столь эффективно, как это требуется, тем более в такой точке, как американская столица. "На старте новой администрации, на мой взгляд, в Вашингтоне тоже заинтересованы в нормализации всех механизмов межгосударственного общения. Поэтому рассчитываем привлечь к этому сюжету должное внимание", - отметил он.

В ноябре 2023 года в российских СМИ появилась информация о том, что директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев может стать новым послом России в Вашингтоне и сменит на этом посту вернувшегося в Москву Анатолия Антонова.