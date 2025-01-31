Орбан: в ЕС пообещали добиваться возобновления транзита российского газа через Украину

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Еврокомиссия дала обещание Венгрии добиваться от Украины возобновления транзита газа из России, остановленного Киевом с начала текущего года. Об этом заявил венгерский премьер Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth.

Он отметил, что в начале недели Будапешт добился для себя от руководства ЕС гарантий энергетической безопасности, согласившись при этом на продление антироссийских санкций на очередной шестимесячный срок.

"В частности, Еврокомиссия пообещала сделать так, чтобы Киев вновь начал прокачку российского газа через украинскую территорию", - указал Орбан.