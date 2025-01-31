США и Япония подтвердили нерушимость военного союза

Новый министр обороны США Пит Хегсет 31 января провёл 40-минутный телефонный разговор с министром обороны Японии Ген Накатани. Хегсет подтвердил, что намерен сохранять тесные связи с Токио в оборонной сфере. Он также заверил, что японо-американский договор безопасности распространяется на спорные острова Сенкаку. Для Токио принципиально важно подтвердить, что это положение сохраняется и при новой администрации Трампа, поскольку зона спорных островов рассматривается как наиболее опасная с точки зрения провоцирования японо-китайского конфликта.

После разговора Накатани заявил журналистам: «очень важно, что мы согласились с тем, что союз между Японией и США имеет большое значение, и что постоянные усилия наших двух стран по укреплению потенциала сдерживания необходимы для мира и стабильности в регионе».

Накатани и Хегсет подтвердили, что статья 5 японо-американского договора о безопасности, которая обязывает Соединённые Штаты защищать территории Японии, распространяется на спорные острова Сенкаку в Восточно-Китайском море.

Когда 21 января министр иностранных дел Такэси Ивая встретился с госсекретарём США Марко Рубио в Вашингтоне, американцы не упомянули статью 5 Договора о безопасности, касающуюся Сенкаку.

Накатани и Хегсет также договорились сотрудничать в сфере создания свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, а также как можно скорее провести личную встречу. Однако японский министр отказался пояснить журналистам, затрагивалась ли тема увеличения Японией расходов на оборону и закупок американского оружия в контексте лозунга Трампа «Америка прежде всего».

Телефонный разговор руководителей оборонных ведомств США и Японии прошел в контексте подготовки к официальному визиту премьер-министра Японии Сигэру Исиба в Вашингтон. Агентство Киодо сообщило, что саммит пройдет 7 февраля.

Японский премьер хотел провести свои переговоры с Трампом еще до инаугурации, однако настойчивые пожелания японской стороны были отклонены американцами в довольно неуклюжей манере.

Между тем, тема безопасности и сотрудничества в военной области будет, видимо, доминировать в ходе встречи лидеров двух стран. Вместе с тем, Японию крайне беспокоят планы Трампа ввести заградительные пошлины на импорт, в том числе и из Японии, а также режим японских инвестиций в США.