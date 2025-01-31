Захарова: у трех жертв авиакатастрофы в Вашингтоне был паспорт РФ

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Три человека, погибшие в авиакатастрофе в Вашингтоне, имели российские паспорта. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"У трех жертв этой авиакатастрофы, по информации нашего посольства, есть российские паспорта. В отношении еще одного человека есть понимание, что российский паспорт мог быть, эта информация в настоящее время проверяется", - сказала она в ходе брифинга.

"Остальных мы рассматриваем как наших соотечественников", - указала дипломат, добавив, что перед началом брифинга "сверяла информацию с российским посольством в Вашингтоне".

"На борту самолета находились наши соотечественники, в том числе и чемпионы мира в составе сборной России по фигурному катанию Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также советская фигуристка Инна Волянская, они в США работали в качестве тренеров, погибли и летевшие вместе с ними американские спортсмены", - сказала она, напомнив о заявлении американской стороны о том, что в этой авиакатастрофе выживших нет.

Захарова также выразила соболезнования семьям погибших и всем жителям США.