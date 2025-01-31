Трамп пригрозил странам БРИКС импортными пошлинами в размере 100%

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Президент США Дональд Трамп вновь заявил о намерении применить в отношении стран БРИКС импортные пошлины в размере 100%, если они попытаются создать новую валюту или другую альтернативу американскому доллару в мировой торговле. Соответствующее сообщение он разместил в соцсети Truth Соц. сети.

"Мы собираемся потребовать от этих, как представляется, враждебных стран дать обязательство, что они откажутся от планов создавать новую валюту БРИКС или поддерживать любую другую валюту, призванную заменить могущественный доллар США, или же они столкнутся с пошлинами в 100% и должны будут распрощаться с возможностью продавать товары замечательной американской экономике", - указал американский лидер.

"Мыслям о том, что государства БРИКС пытаются отойти от доллара, в то время как мы стоим в стороне и наблюдаем, пришел конец", - подчеркнул он.

"Нет никаких шансов, что БРИКС заменит американский доллар в международной торговле или где-либо еще. И любая страна, которая попытается это сделать, должна сказать: "Привет, пошлины, и прощай, Америка", - заключил Трамп.