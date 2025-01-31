В Белоруссию с февраля 2022 года въехали свыше 305 тыс. украинцев

В Белоруссию с 24 февраля 2022 года въехали более 305 тыс. граждан Украины. Соответствующие данные приводит Государственный пограничный комитет (ГПК) республики в Telegram-канале.

Так, на белорусскую территорию въехали 305 496 украинцев. Совместную границу пересекли 15 989 человек, транзитом через Польшу прибыли 224 402 человека, через Литву и Латвию - 58 280 и 6 825 человек соответственно.

По информации ведомства, с начала 2025 года в Белоруссию въехали 6 113 гражданина Украины: общую границу пересекли три человека, транзитом через Польшу прибыли 4 865 украинцев, через Литву и Латвию - 1 167 и 78 соответственно.