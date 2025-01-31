Российский рынок акций открылся ростом ведущих индексов

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Российский рынок акций в пятницу демонстрирует рост в начале основной торговой сессии, юань перешел к незначительному росту после снижения на открытии торгов. об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 10:00 мск, индекс Мосбиржи рос на 0,6% и составлял 2 985,37 пункта, индекс РТС также поднимался на 0,6%, до 959,59 пункта. Курс юаня к рублю на открытии торгов опустился на 4,15 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 13,189 рубля.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи торговался на уровне 2 990,36 пункта (+0,77%), индекс РТС составлял 961,19 пункта (+0,77%). Вместе с тем курс китайской валюты перешел к росту и находился на отметке в 13,237 руб. (+0,6 коп.).

Мосбиржа с 13 июня 2024 года отказалась от торгов долларом и евро из-за примененных в отношении нее и Национального клирингового центра санкций США. Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и данные из внебиржевых торгов.