На берегу Краснодарского края выявлены локальные повторные выбросы мазута

Игорь Онучин/ТАСС

На нескольких пляжных территориях Краснодарского края в ходе работ по ликвидации последствий ЧП с танкерами в Черном море выявлены повторные выбросы мелких фракций мазута. Соответствующее сообщение размещено в Telegram-канале оперативного штаба региона.

"В пятницу, 31 января, участники ликвидации ЧС продолжают очищать анапское побережье. Незначительные повторные выбросы мелких фракций мазута утром зафиксированы всего на нескольких из 41 закрепленной за муниципалитетами территории: Абинского, Выселковского, Павловского, Ейского, Староминского, Крымского районов и Новороссийска", - сказано в сообщении.

Как отмечается, в настоящее время идет деликатная очистка песка, его просеивают специальными лопатами и ситом. Кроме того, сбор капель мазута осуществляется вручную.