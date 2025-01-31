Над регионами РФ за ночь нейтрализовали 49 украинских БПЛА

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Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь нейтрализовали над семью регионами РФ 49 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"В течение минувшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 49 украинских беспилотников: 25 БПЛА - над территорией Ростовской области, 8 - над территорией Волгоградской области, 6 - над территорией Курской области, 4 - над территорией Ярославской области и по 2 - над территориями Белгородской, Воронежской областей и Краснодарского края", - указали в российском оборонном ведомстве.