Орбан заявил, что хотел бы отмены санкций ЕС против России

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Венгрия хотела бы, чтобы санкции Евросоюза против России были сняты, так как они наносят ущерб экономике всего объединения. Соответствующую точку зрения изложил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth.

"Интерес Венгрии состоит в том, чтобы антироссийские санкции ЕС были отменены, поскольку за три года мы потеряли из-за них 19 млрд евро", - подчеркнул глава венгерского правительства. Он отметил, что регулярно обращает на это внимание во время саммитов сообщества в Брюсселе.

Орбан также заявил, что Будапешт никогда не поддерживал политику санкций, но одновременно не накладывал на них вето, чтобы не подрывать единство ЕС. "Мы не хотим покидать Евросоюз и не хотим постоянно все блокировать, поэтому мы всегда говорили, что санкции не отвечают нашим интересам, но мы не будем накладывать на них вето. В противном случае ситуация стала бы еще хуже, и это парализовало бы весь европейский механизм", - указал он.