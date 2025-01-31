ФОМ: о доверии Путину заявили 81% опрошенных жителей России

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Уровень доверия граждан президенту России Владимиру Путину вырос на 2 п. п. за неделю и составляет 81%, по мнению 82% (плюс 1 п. п.) опрошенных россиян, глава государства хорошо выполняет свою работу. Об этом свидетельствуют данные исследования фонда "Общественное мнение", проведенного с 24 по 26 января среди 1,5 тыс. жителей страны.

Как отмечается, положительно оценили работу правительства 56% респондентов (плюс 3 п. п.). О том, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин работает хорошо, заявили 59% сограждан (плюс 1 п. п.).

Кроме того, уровень поддержки "Единой России" составил 47%, КПРФ - 8%, ЛДПР - 9%, "Справедливой России - За правду" - 3%, "Новых людей" - 3%.