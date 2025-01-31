Пашинян отметил, что Армения себя неплохо чувствует в ЕАЭС

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Армения неплохо себя чувствует в составе Евразийского экономического союза (ЕАЭС). С таким заявлением выступил армянский премьер-министр Никол Пашинян во время пресс-конференции в Ереване.

"Мы неплохо себя чувствуем в ЕАЭС, приведенные цифры говорят сами за себя. Вместе с тем мы не можем игнорировать стремление части армянского народа формировать варианты будущего Армении", - указал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Пашинян также отметил, что Ереван проводит сбалансированную внешнюю политику.