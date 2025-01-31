МИД КНР подтвердил неизменность позиции по вопросу создания валюты БРИКС

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Китайское руководство сохраняет приверженность позиции касательно перспектив создания валюты БРИКС ввиду очередных заявлений президента США Дональда Трампа об ответных мерах в случае ее появления. Об этом со ссылкой на МИД КНР сообщает ТАСС.

"Мы прежде уже отвечали на аналогичный вопрос", - указали в департаменте информации и печати китайского внешнеполитического ведомства в связи с недавним высказыванием американского лидера на этот счет. Так, Пекин обозначил неизменность своей позиции по данной теме.

Ранее китайское внешнеполитическое ведомство дважды комментировало подобные заявления Трампа. В частности, официальный представитель МИД Мао Нин отметила, что КНР "готова и дальше углублять практическое сотрудничество в различных областях со своими партнерами по БРИКС и вносить еще больший вклад в стабильный рост мировой экономики". Вместе с тем, по словам дипломата, цель БРИКС - "достичь всеобщего развития и процветания".

Днем ранее Трамп в Truth Соц. сети опять заявил о намернии применить в отношении стран - участниц БРИКС пошлины на уровне 100%, если государства объединения попытаются создать новую валюту или альтернативу доллару США.