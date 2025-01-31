Трамп считает, что Египет и Иордания примут палестинцев из Газы

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Президент США Дональд Трамп уверен, что Египет и Иордания расселят у себя палестинцев, потерявших крышу над головой из-за военных операций Израиля в секторе Газа. Об этом он заявил при общении с журналистами в Белом доме в четверг.

Отвечая на соответствующий вопрос американский лидер указал, что "Египет и Иордания пойдут на это". "Мы очень многое делаем для них, и они пойдут на это", - заявил Трамп.

На прошлой неделе президент США в беседе с журналистами своего пресс-пула отмечал, что считает возможным расселение в арабских странах жителей сектора Газа. Согласно его оценкам, речь идет о 1,5 млн человек, которых необходимо расселить за пределами анклава.

На следующий день глава МИД Иордании Айман ас-Сафади заявил, что королевство выступает против принудительного выселения палестинцев из сектора Газа. В свою очередь, МИД Египта назвал неприемлемым нарушение прав палестинского народа, в том числе его права на землю.