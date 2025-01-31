Суточные потери ВСУ в Курской области составили более 270 военных

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Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на курском направлении составили более 270 военных. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"За прошедшие сутки потери ВСУ составили более 270 военнослужащих, уничтожены 2 танка, 7 боевых бронемашин, 28 автомобилей, 2 миномета, пусковая установка РСЗО, станция радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция ПВО, станция контрбатарейной борьбы, инженерная машина разграждения, а также четыре пункта управления БПЛА и два склада боеприпасов", - указали в российском оборонном ведомстве.

Согласно данным МО РФ, всего с начала боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли 56 410 военных, 327 танков, 241 БМП, 185 бронетранспортеров, 1 660 боевых бронемашин, 1 735 автомобилей, 396 артиллерийских орудий, 45 пусковых установок РСЗО.