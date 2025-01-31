ХАМАС 1 февраля планирует освободить граждан Израиля, США и Франции

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Палестинское движение ХАМАС намерено освободить 1 февраля гражданина Израиля Ярдена Бибаса, обладателя паспорта США Кита Сигаля и гражданина Франции Офера Кальдерона. Об этом сообщил в Telegram-канале представитель военного крыла ХАМАС - группировки "Бригады Иззэддина аль-Кассама" - Абу Убайда.

"В рамках соглашения об обмене с Израилем мы решили 1 февраля освободить Офера Кальдерона, Кита Сигаля и Ярдена Бибаса", - указал он.

Канцелярия премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху информировала о том, что израильская сторона получила от посредников имена заложников, которые должны быть освобождены радикалами 1 февраля в рамках сделки. В канцелярии отметили, что "более детальный комментарий будет предоставлен после рассмотрения списка и уведомления семей освобождаемых заложников".

В четверг действующие в секторе Газа палестинские группировки в рамках дополнительного раунда обмена отпустили восьмерых заложников: трех израильтян и пятерых подданных Таиланда.

Режим прекращения огня в секторе Газа вступил в силу 19 января. В тот же день палестинские группировки отпустили первую группу заложников, включающую трех израильских женщин. Израиль , со своей стороны, освободил из тюрем 90 палестинских заключенных. Утром 25 января из сектора Газа были освобождены четыре заложницы, которые проходили срочную службу в израильской армии. Израиль в ответ выпустил из тюрем 200 палестинцев.