CBS: спасатели нашли тела 40 погибших в авиакатастрофе в США

Сотрудники экстренных служб нашли тела 40 погибших в результате столкновения пассажирского самолета с военным вертолетом в Вашингтоне. Об этом со ссылкой на источники в силовых ведомствах передает телеканал CBS.

Сообщается, что некоторые тела вынесло на берег, другие были обнаружены под водой. По мнению специалистов, к настоящему моменту найдены все останки погибших, которые могут быть безопасно извлечены из фрагментов фюзеляжа.

Как заявил источник телеканала, погибшие также могут оставаться в хвостовой части самолета, которая все еще недоступна для водолазов.