Орбан: США стремятся к миру на Украине, а ЕС - к продолжению войны

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Новое руководство США и администрация Евросоюза придерживаются разных подходов к конфликту на Украине: Вашингтон теперь выступает за мирное урегулирование, а Брюссель - за продолжение войны. На это обратил внимание премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth.

"Европейцы говорят, что санкции должны быть сохранены и даже усилены с тем, чтобы украинцы выиграли войну против России. Вчера госсекретарь США Марко Рубио заявил, что было бы несправедливо всех обманывать, утверждая, что украинцы могут выиграть эту войну. Что ж, спасибо ему за это интервью, поскольку оно показало, что американцы хотят не санкций, а мира, а европейцы хотят санкций, а не мира", - указал он.

Орбан отметил, что сегодня "европейская логика радикально отличается от американской: одна - логика войны, а другая - логика мира". Он также подтвердил, что венгерское правительство неизменно выступает за урегулирование конфликта на Украине путем переговоров и надеется в этом деле на нового президента США Дональда Трампа.