Al Jazeera: спасатели с 19 января извлекли из-под завалов в секторе Газа 354 тела

© Юсеф Мухаммед/ ТАСС, архив

Из-под разрушенных зданий в секторе Газа после введения режима прекращения огня извлечены тела 354 человек. Об этом информировал катарский телеканал Al Jazeera.

Согласно информации палестинского Минздрава, свыше 14 тыс. человек в анклаве считаются пропавшими без вести. По оценкам ооновского Управления по координации гуманитарных вопросов, на вывоз 50 млн тонн обломков и мусора из сектора Газа может понадобиться до 20 лет.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке началось после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на территорию еврейского государства, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. Израиль в ответ начал операцию в анклаве с целью ликвидации военных и политических структур ХАМАС и освобождения заложников. Минздрав сектора ранее сообщал, что за это время погибли более 47 тыс. человек.

Глава правительства, министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани 15 января заявил, что в результате посредничества Дохи, Каира и Вашингтона Израиль и ХАМАС достигли договоренности об освобождении удерживаемых в Газе заложников и введении там режима прекращения огня. Соглашение вступило в силу 19 января.