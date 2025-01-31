Мишустин призвал Киргизию прекратить давление на российские компании

© Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на встрече со своим киргизским коллегой Адылбеком Касымалиевым призвал отказаться от давления и необоснованных претензий госорганов Киргизии в отношении российских компаний.

"Имеется ряд вопросов, которые вызывают у нас серьезную обеспокоенность. Это необоснованные претензии и неправовые заявления представителей госорганов Киргизии высокого уровня в отношении добропорядочных, добросовестных российских компаний, которые развивают экономику Киргизии, создают новые рабочие места, входят в число крупнейших налогоплательщиков", - отметил он.

Мишустин обратил внимание, что "факты противоправных, иногда вымогательских действий изложены в дипломатической ноте российского МИДа". "Просим, чтобы руководство Киргизии прекратило административное давление на наши компании и обеспечило защиту прав и законных интересов российских инвесторов", - подчеркнул он.

В свою очередь, новый премьер Киргизии дал обещание разобраться в этой ситуации и отдельно проинформировать о результатах главу российского правительства.