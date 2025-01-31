Полиция Норвегии заявила, что на борту задержанного судна находятся 11 граждан РФ

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Экипаж задержанного в Норвегии грузового судна Silver Dania составляет 11 человек, все они являются гражданами РФ. Об этом сообщил замглавы полицейского округа Тромс Айнар Люснес в ходе брифинга.

"Весь экипаж состоит из 11 россиян. Как экипаж, так и компания-судовладелец сотрудничают с полицией и добровольно согласились проследовать в город Тромсё", - сказал он, передает вещательная корпорация NRK.

Полицейский прокурор Рони Йоргенсен подтвердил, что экипаж подозревается в причастности к повреждению кабеля, проходящего по дну Балтийского моря. По его словам, в настоящее время власти Латвии, по запросу которых было задержано Silver Dania, изучают возможность причастности к инциденту сразу нескольких судов.

Согласно данным трекинговых порталов, Silver Dania 23 января вышло из Санкт-Петербурга. Судно принадлежит норвежской компании Silver Sea и ходит под флагом королевства. Глава Silver Sea Тормод Фоссмарк заявил Agence France-Presse, что исключает причастность своего судна к повреждению подводного кабеля у острова Готланд. Он отметил, что Silver Dania не бросало там якорь, которым, предположительно, и был поврежден кабель.

26 января Латвийский государственный центр радио и телевидения (LVRTC) информировал о том, что подводный волоконно-оптический кабель между Латвией и Швецией был поврежден из-за внешнего воздействия. Система мониторинга передачи данных центра зафиксировала перебои на участке Вентспилс - Готланд.