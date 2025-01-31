Медведев заявил об исполнении планов по набору на военную службу по контракту в январе

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил об исполнении планов по набору контрактников в январе.

"С учетом тематики нашего совещания я также заехал на пункт набора на военную службу. Пункт такой оснащенный военной техникой, по заведенному регламенту все делается достаточно быстро", - отметил он в ходе рабочей поездки в Санкт-Петербург, запись которой размещена на его странице во "ВКонтакте".

"Январь заканчивается. В целом те планы, которые у нас были, они не только сверстаны, но и исполнены", - указал Медведев.

Он напомнил, как набор на контракт реализовывался несколько лет назад, когда оформление на службу занимало до месяца. "Сегодня это все ограничено одним днем, в отдельных случаях несколькими днями. Но в целом это все происходит быстро, компактно, удобно для граждан", - заключил зампред СБ РФ.