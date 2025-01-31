Пашинян назвал отношения с Белоруссией "неактивными"

© Дмитрий Астахов, Sputnik, Правительственный пул Фото через AP/ТАСС

Нынешние отношения между Арменией и Белоруссией являются неактивными. Об этом заявил армянский премьер Никол Пашинян в ходе пресс-конференции.

"Ну, вам известно, что наши отношения сейчас неактивны", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос, при этом не стал прогнозировать возможность разрыва дипотношений.

Некоторое время назад Пашинян обвинил президента Белоруссии Александра Лукашенко в поддержке Азербайджана во время военных действий и заявил, что ни один официальный представитель Армении не поедет в эту страну пока Лукашенко занимает пост главы государства.