Syria TV: в Сирии задержан двоюродный брат Асада

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Атеф Наджиб, двоюродный брат экс-президента Сирии Башара Асада по материнской линии, задержан новыми властями страны. Об этом информировал телеканал Syria TV.

Данные о том, где именно и при каких обстоятельствах произошло задержание, не уточняются. При Асаде Наджиб возглавлял управление политической безопасности в провинции Дераа на юге страны.

Новые власти Сирии пока не комментировали это сообщение.

В ноябре 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. 8 декабря они вошли в Дамаск, после чего правительственные силы были выведены из города. Асад сложил с себя президентские полномочия и покинул страну.

10 декабря Мухаммед аль-Башир объявил о своем назначении главой сирийского правительства на переходный период, который продлится до 1 марта 2025 года. Фактическим лидером Сирии стал глава группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (запрещена в РФ) Ахмед аш-Шараа.

В среду новые власти сообщили о том, что аш-Шараа будет выполнять обязанности президента Сирии на переходный период.