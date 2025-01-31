На Солнце зафиксирована вторая за день мощная вспышка класса М

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На Солнце была зафиксирована новaя вспышка предпоследнего класса мощности. Она стала второй подобной за 31 января, со ссылкой на Институт прикладной геофизики (ИПГ) сообщает ТАСС.

"В пятницу, 31 января, в 17:06 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3978 (N15E42) зарегистрирована вспышка M6.7 продолжительностью 42 минуты", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно о вспышке М1.0.

Солнечные вспышки делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность вырастает в 10 раз. Вспышки обычно сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут вызывать магнитные бури.