DPA: НАТО предложит США расширить присутствие альянса в Арктике

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Представители Североатлантического альянса намерены предложить президенту США Дональду Трампу существенно расширить военное присутствие организации в Арктике в свете его высказываний о том, что Гренландия должна присоединиться к США. Об этом со ссылкой на источники в НАТО передает агентство DPA.

Сообщается, что в настоящее время данная инициатива обсуждается в рамках неофициальных переговоров внутри военного блока. Инициаторы рассчитывают таким образом разрядить напряженность, вызванную дискуссией Трампа о принадлежности Гренландии. Согласно оценкам источников, за счет расширения присутствия НАТО в Арктике, в том числе посредством отправки непосредственно американцев, удастся отстоять региональные интересы Соединенных Штатов в сфере безопасности. По мнению собеседников агентства, Трамп в принципе "прав, беспокоясь о Гренландии, учитывая активность РФ и КНР в Арктике".

В материале указывается, что основой для наращивания присутствия НАТО в регионе могут стать оборонные планы, одобренные еще в 2023 году. По информации DPA, речь идет о секретных документах, которые помимо прочего подразумевают усиление сдерживания и оборонного потенциала в арктическом регионе.

Как отмечается, судьба этого предложения зависит от того, действительно ли Трампа волнуют интересы безопасности США в регионе. Если сырьевые месторождения также имеют значение для нового американского лидера, то инициатива может быть обречена на провал, следует из публикации.

7 января Трамп заявил, что Гренландия должна войти в состав США. Он пригрозил применить в отношении Дании высокие торговые пошлины, если она не откажется от острова.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген подписали Договор о защите Гренландии. На острове размещена американская космическая база Питуффик, выполняющая задачи системы предупреждения о ракетном нападении и контроля арктической зоны.