Вице-премьер Сербии назвал Путина искренним другом республики

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Президент России Владимир Путин является искренним другом Сербии. Об этом заявил вице-премьер балканской республики Александар Вулин.

"Президент Путин - искренний друг Сербии. Вы не найдете ни одного примера того, чтобы он сделал что-то, что могло бы навредить интересам Сербии. Мы - настоящие друзья, более того - мы союзники. На протяжении всей истории и в любых обстоятельствах мы всегда были на одной стороне мира, и это неизменно", - приводит слова Вулина его пресс-служба.

Он отметил, что глава российского государства проявляет огромное уважение к Сербии, регулярно контактирует с сербским лидером Александаром Вучичем, который является "самым награждаемым сербом своего поколения со стороны Путина".

"Даже в нынешние трудные времена Россия всегда заботилась о том, чтобы мы были достаточно обеспечены газом, чтобы цена была не просто справедливой, а значительно ниже рыночной. Мы даже не почувствовали того, что ощущает вся Европа. Найдите хотя бы один пример того, чтобы Россия ставила нам условия. А сколько раз в день нас ставит в условия Евросоюз?" - обратил внимание вице-премьер.

"Сербы и русские - братья. Мы этого не выбирали, мы родились здесь, а затем выбрали те ценности, которые делают нас сербами. А эти ценности такие же, которые делают русских русскими. У нас общая религия, история, а также общее будущее. Если вы не знаете, где свобода - смотрите, где сербы и русские", - резюмировал он.