Tchadinfos: Франция официально завершила вывод войск из Чада

Франция завершила вывод своего контингента из Чада, официально передав ВС этой страны военную базу Аджи Коссеи в Нджамене. Об этом информировал портал Tchadinfos.

До этого французские военнослужащие покинули базы в Файя-Ларжо и Абеше.

В конце ноября 2024 года Чад объявил о прекращении действия оборонного соглашения с Францией и потребовал вывести всех военных с территории страны до 31 января 2025 года.

Последнее время в Чаде насчитывалось порядка 1 тыс. человек личного состава Вооруженных сил Франции, размещенных на трех базах - в столице Нджамене, в Файя-Ларжо и Абеше.