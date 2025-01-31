Пашинян: закон о начале присоединения к ЕС не означает членство

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Принятие закона о начале процесса присоединения Армении к Европейскому союзу еще не означает членство в сообществе. На это обратил внимание премьер-министр республики Никол Пашинян во время пресс-конференции в Ереване.

"Принятие закона само по себе еще не предполагает членства в Евросоюзе. Принятие закона означает, что в Армении есть много граждан, которые считают, что ЕС более выгодный путь, чем ЕАЭС", - указал он.

9 января армянское правительство одобрило проект решения о начале процесса вступления в ЕС, теперь его обсудит парламент. Пашинян уточнял, что это не будет означать автоматического присоединения Еревана к сообществу, так как этот вопрос требует вынесения на референдум. Со своей стороны, глава МИД республики Арарат Мирзоян отмечал, что сам проект закона был общественной инициативой, собравшей необходимое число подписей.

В этой связи вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что Москва расценивает обсуждение в Армении законопроекта о вступлении в ЕС как начало выхода республики из ЕАЭС.