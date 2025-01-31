Стоимость газа на бирже в Европе поднялась выше $570 за 1 тыс. куб. м

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Стоимость природного газа в Европе в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне поднялась выше $570 за 1 тыс. куб. м впервые с 30 октября 2023 года. Рост с начала дня составляет более 3%.

Цена февральского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $571 за 1 тыс. куб. м, или €53,135 за МВт·ч.

Ранее стало известно, что запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы опустились ниже 55% и оказались меньше показателя не только на конец прошлого осенне-зимнего периода, но и на конец отопительного сезона 2022-2023 гг.

Текущая неделя в Европе оказывается немного прохладнее предыдущего семидневного периода, а следующая неделя ожидается еще более прохладной. К росту цен также привели и перебои с поставками голубого топлива из Норвегии с месторождений Troll, Gullfaks и Asgard.