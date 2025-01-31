Трамп заявил, что вертолет летел "слишком высоко" перед столкновением в Вашингтоне

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Вертолет Black Hawk сухопутных войск США, столкнувшийся с пассажирским самолетом в Вашингтоне, летел выше допустимого. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Соц. сети.

"Вертолет Black Hawk летел слишком высоко. Он следовал намного выше предельной высоты 200 футов. Это не так уж сложно понять, не так ли?" - указал американский лидер.

В среду вечером в небе над Вашингтоном произошло столкновение пассажирского самолета авиакомпании American Airlines и вертолета Black Hawk сухопутных войск США. Все находившиеся на борту пассажиры и члены экипажа погибли.