Нацбанк Украины оценил вероятность завершения боевых действий

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Национальный банк Украины (НБУ) оценил вероятность завершения боевых действий как низкую - менее 15%. Отчет о перспективах экономического развития страны размещен на сайте банка.

Кроме того, низкой, согласно оценкам НБУ, является вероятность быстрого восстановления разрушенной инфраструктуры и ускорения евроинтеграционных процессов. Вместе с тем велик риск эскалации боевых действий и дальнейших разрушений производственной и энергетической инфраструктуры - до 50%.

В июне прошлого года президент РФ Владимир Путин обозначил условия для урегулирования на Украине. В их числе вывод Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Донбасса и Новороссии, отказ Киева от присоединения к НАТО. На Украине должны быть полностью обеспечены права, свободы и интересы русскоязычных граждан. Москва также считает необходимым снять все западные антироссийские санкции и закрепить внеблоковый и безъядерный статус Украины.