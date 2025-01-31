Посредники в передаче взятки от экс-главы "Фонбета" арестованы

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Четырем посредникам в передаче взятки от экс-главы компании "Фонбет" Сергея Анохина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Соответствующее сообщение размещено в Telegram-канале СК РФ.

"По ходатайству следствия судом в отношении заместителя начальника УВД по ВАО ГУ МВД РФ по г. Москве, начальника отделения ОЭБиПК УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве, адвоката и бывшего сотрудника полиции, обвиняемых в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 29 марта 2025 года", - следует из сообщения.

Согласно материалам следствия, глава букмекерской компании, желая избежать представления в следственные органы результатов оперативно-разыскной деятельности органов ФСБ, связанных с хищением бюджетных денежных средств на его предыдущем месте работы, через посредников передал взятку в размере 60 млн рублей. Однако один из посредников и оперативный сотрудник, которому полагалась взятка, был задействован в оперативном эксперименте. После передачи денег цепочка посредников и сам директор букмекерской компании были задержаны.