Бундестаг не принял законопроект по ужесточению миграционной политики

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Бундестаг отклонил проект закона консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) об ужесточении миграционной политики, сообщает агентство ТАСС.

За инициативу проголосовали 338 депутатов, еще 350 парламентариев высказались против, 5 воздержались. Для принятия законопроекта нужно было набрать 367 голосов. Ранее ХДС/ХСС, Свободная демократическая партия Германии (СвДП), "Альтернатива для Германии" (АдГ) и "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (BSW) заявили о намерении поддержать документ. В общей сложности они насчитывают 372 голоса. Результаты поименного голосования пока не объявлены.

Перед голосованием в парламенте ФРГ состоялись ожесточенные дебаты по теме миграции, которые сопровождались взаимными обвинениями.

Дискуссии о необходимости ужесточения миграционного законодательства в Германии разгорелись после того, как 22 января в городе Ашаффенбург 28-летний афганец совершил нападение с ножом на прохожих в парке. Погибли 41-летний мужчина и 2-летний ребенок. Подозреваемый задержан. Он прибыл в ФРГ в ноябре 2022 года, но не получил убежища и должен был покинуть страну.